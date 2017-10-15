У зоні відчуження затримали двух сталкерів з РФ

На території зони відчуження ЧАЕС 15 жовтня затримали три групи сталкерів, серед них - громадяни РФ.

Про це повідомили в облуправлінні Нацполіціі в Київській області, пише "Інтерфакс-Україна".

"Першу групу сталкерів з 4 осіб, виявили в районі варти "Терехи". Другу - у відселеному м.Прип'ять. Туди в обхід контрольно-перепускних пунктів проникли троє хлопців", - повідомили в поліції.

Третю групу сталкерів, які незаконно проникли на територію зони відчуження, правоохоронці виявили в районі відселеного н.п.Залісся.

"Там затримали 5 молодиків, серед них двоє громадян Росії: 24-річний мешканець Москви та 28-річний мешканець Санкт-Петербурга", - заявили в НП.

На порушників складено адмінпротоколи за ст.46-1 "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення" КУАП, їм загрожує штраф у розмірі 20-30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.