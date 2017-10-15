Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У зоні відчуження затримали двух сталкерів з РФ

Неділя, 15 жовтня 2017, 18:31

На території зони відчуження ЧАЕС 15 жовтня затримали три групи сталкерів, серед них - громадяни РФ.

Про це повідомили в облуправлінні Нацполіціі в Київській області, пише "Інтерфакс-Україна".

"Першу групу сталкерів з 4 осіб, виявили в районі варти "Терехи". Другу - у відселеному м.Прип'ять. Туди в обхід контрольно-перепускних пунктів проникли троє хлопців", - повідомили в поліції.

Третю групу сталкерів, які незаконно проникли на територію зони відчуження, правоохоронці виявили в районі відселеного н.п.Залісся.

"Там затримали 5 молодиків, серед них двоє громадян Росії: 24-річний мешканець Москви та 28-річний мешканець Санкт-Петербурга", - заявили в НП.

На порушників складено адмінпротоколи за ст.46-1 "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення" КУАП, їм загрожує штраф у розмірі 20-30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяЧорнобиль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Росія
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – ЗМІ
Зять головного ракетобудівника Росії живе в Празі – ЗМІ
РФ звинуватила Туреччину й Україну в порушенні домовленостей через захисників "Азовсталі"
Останні новини
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
Усі новини...
Реклама: