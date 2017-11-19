Мосійчук: До створення ДБР підслідні йому справи розподілять між НАБУ, СБУ та НПУ

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Неділя, 19 листопада 2017, 01:23

До початку роботи ДБР розслідуванням злочинів, що мають бути йому підслідні, займуться НАБУ, СБУ та НПУ.  ГПУ продовжить вести лише вже розпочаті справи.

Про це розказав нардеп Ігор Мосійчку у facebook.

"До створення ДБР справи розподілять між НАБУ , СБУ та Нацполіцією", - написав Мосійчук, коментуючи ситуацію, що склалася.

"Всі початі справи буде розслідувати ГПУ", - додав він.

Державне бюро розслідувань мало почати функціонувати з 20 листопада 2017 року і відповідно розпочати досудове слідство справ, які зараз розслідуються органами прокуратури.

Водночас, як відомо, до цього часу Державне бюро розслідувань не розпочало своєї діяльності, а з 20 листопада 2017 року слідчі органів прокуратури втрачають повноваження щодо здійснення досудового розслідування злочинів, підслідних бюро.

Ситуацію мав виправити законопроект 7278, який би продовжив повноваження ГПУ у цих справах до 1 січня 2019 року. Однак, проект досі не був включений у порядок денний засідання Верховної Ради.

Як відомо, 16 листопада директором Державного бюро розслідування конкурсна комісія обрала Романа Трубу.

Першим заступником голови ДБР було обрано прокурора Ольгу Варченко, а заступником директора – заступника екс-прокурора Києва Олександра Буряка.  

Експерт Реанімаційного пакету реформ Олександр Лємєнов стверджував, що кандидатуру Труби на директора ДБР погоджував секретар РНБО Олександр Турчинов безпосередньо з Петром Порошенком. 

Детальніше про те, звідки з'явився Роман Труба та як відбувалося обрання голови ДБР, читайте в матеріалі УП.

Детальніше про ДБР читайте у статті: За лаштунками ДБР: кадри вирішують все

Теми: ДБР Генпрокуратура СБУ поліція Мосійчук
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