Експерт: Кандидатуру директора ДБР Турчинов узгоджував із Порошенком

Обрання керівника департаменту в юридичній компанії "Сектор права" Романа Труби директором Державного бюро розслідувань є результатом кулуарних домовленостей "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту".

Це випливає з матеріалу УП "Фарс". Як Порошенко з Турчиновим розписали Бюро розслідувань".

Як ідеться в тексті, після гучного скандалу з погодженою кандидатурою Олексія Горащенкова, якого керівниця департаменту НАЗК Ганна Соломатіна назвала "куратором НАЗК від Адміністрації президента", представники БПП та НФ оперативно зустрілися 14 листопада, щоб вирішити, як виходити з кризової ситуації.

Компромісну схему, за даними УП, придумав нардеп від БПП Олександр Грановський: було запропоновано конструкцію – "слабкий директор і два сильних заступника".

Експерт Реанімаційного пакету реформ Олександр Лємєнов стверджує, що кандидатуру Труби на директора ДБР погоджував секретар РНБО Олександр Турчинов безпосередньо з Петром Порошенком.

"Турчинов запевнив, що це буде паритетна фігура", – каже Лємєнов.

14 листопада сталася ще одна знакова подія: сам Труба вирішив висуватися на директора ДБР, хоча раніше він претендував на посаду лише заступника, навіть не першого заступника директора ДБР.

"Комісія 14 листопада дозволила Трубі брати участь у конкурсі на посаду голови (директора ДБР – УП). На посаду голови він документів не подавав, подавався виключно на заступника. Він не брав участь у конкурсі на голову", – заявив в ефірі "5 каналу" експерт РПР Володимир Петраковський.

Це може стати підставою для оскарження результатів конкурсу, зазначається в статті.

Заступниками Труби було обрано Ольгу Варченко та Олександра Буряка, які працювали у прокуратурі Києва.

Варченко називають людиною Грановського, вона очолює процесуальне керівництво у так званому "департаменті Кононенка-Грановського" Генпрокуратури (офіційна назва – Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки). Хоча у своєму інтерв’ю вона заперечувала факт знайомства з Грановським.

"Буряк – керівник підрозділу, який розслідував (не слідчий). Наскільки відомо, Варченко буде відповідати за слідство, а цей – за оперативно-технічні заходи", – розповів УП Лємєнов.

За 17 років роботи в органах прокуратури Буряк встигнув побувати заступником прокурорів Сум та Львова, а в поданих на конкурс документах останнім місцем роботи вказав посаду заступника прокурора Києва.

Напередодні фінального голосування конкурсної комісії екс-нардеп Єгор Фірсов у своєму блозі на УП виклав документи з проміжними результатами тестування кандидатів на благонадійність.

У Буряка було зазначено "високий ступінь ризику", у Варченко – "ненадійна особа з супервисоким ризиком", у Труби – "ненадійна особа з супервисоким ризиком". На час публікації УП не вдалося перевірити, підтвердити або спростувати достовірність цього документа.

Також одразу після оголошення результатів конкурсу в мережі поширили інформацію, що Труба є кумом нардепа від НФ Сергія Пашинського. Останній це спростовує.

Детальніше про те, звідки з'явився Роман Труба та як відбувалося обрання голови ДБР, читайте в матеріалі УП.