У Києві сталася пожежа біля "Агромату"
У Києві на вулиці Академіка Булаховського сталася пожежа біля магазину керамічної плитки "Агромат".
Як повідомили у FB-спільноті "dtp.kiev.ua", пожежа нібито була в "Агроматі" на Булаховського.
Зазначається, на місце події прибула швидка та поліція.
У самому магазині повідомили, що в "Агроматі" пожежі не було.
"Неподалік від магазину на Булаховського, 4 в окремій будівлі відбулося займання із задимленням, яке було швидко локалізоване пожежною службою. Ніхто не постраждав. Подія не торкнулася роботи магазину, - зазначили у "Агроматі".
У ДержНС повідомили, що повідомлення про пожежу у недобудованій 3-поверховій будівлі на вул. Булаховського, 4, отримали близько 16:00.
"Виявилося, що на першому поверсі горів утеплювач на площі 100 кв. м. О 16:32 пожежу локалізовано, а о 16:52 ліквідовано. Загиблих та травмованих немає. Причини пожежі з’ясовуються", - повідомили у ДержНС.
Українська правда
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