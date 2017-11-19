У Києві сталася пожежа біля "Агромату"

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Неділя, 19 листопада 2017, 18:50

У Києві на вулиці Академіка Булаховського сталася пожежа біля магазину керамічної плитки "Агромат".

Як повідомили у FB-спільноті "dtp.kiev.ua", пожежа нібито була в "Агроматі" на Булаховського.

Зазначається, на місце події прибула швидка та поліція. 

 
 
 
фото: dtp.kiev.ua

У самому магазині повідомили, що в "Агроматі" пожежі не було.

"Неподалік від магазину на Булаховського, 4 в окремій будівлі відбулося займання із задимленням, яке було швидко локалізоване пожежною службою. Ніхто не постраждав. Подія не торкнулася роботи магазину, - зазначили у "Агроматі". 

У ДержНС повідомили, що повідомлення про пожежу у недобудованій 3-поверховій будівлі на вул. Булаховського, 4, отримали близько 16:00.

"Виявилося, що на першому поверсі горів утеплювач на площі 100 кв. м. О 16:32 пожежу локалізовано, а о 16:52 ліквідовано. Загиблих та травмованих немає. Причини пожежі з’ясовуються", - повідомили у ДержНС. 

 
 
Фото - прес-служба ДержНС

Українська правда 

Теми: Київ ДСНС
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