Вибух на електростанції в Індії: 20 загиблих, десятки постраждалих
У результаті вибуху котла на електростанції у місті Рай-Барелі (Індія) загинули щонайменше 20 осіб.
Про це повідомляє місцевий телеканал NDTV.
За інформацією NDTV, труба котла вибухнула в новому енергоблоці потужністю 500 МВт. У результаті вибуху сталася пожежа.
Електростанція призупинила роботу. На місці події працює група Національних сил реагування на стихійні лиха.
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