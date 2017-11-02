Вибух на електростанції в Індії: 20 загиблих, десятки постраждалих

У результаті вибуху котла на електростанції у місті Рай-Барелі (Індія) загинули щонайменше 20 осіб.

Про це повідомляє місцевий телеканал NDTV.

За інформацією NDTV, труба котла вибухнула в новому енергоблоці потужністю 500 МВт. У результаті вибуху сталася пожежа.

Електростанція призупинила роботу. На місці події працює група Національних сил реагування на стихійні лиха.