Fancy Bear намагався зламати поштові скриньки українських політиків - AP

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Четвер, 2 листопада 2017, 07:15

Російська хакерська група Fancy Bear, окрім атак на пошту Хілларі Клінтон, намагалася зламати скриньки українських політиків та російських опозиціонерів.

Про це повідомляє  Associated Press.

Агентство пише, що отримало доступ до списку цілей російських хакерів.

Серед української політичної еліти це - президент Петро Порошенко та його син Олексій, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, народний депутат Сергій Лещенко та інші колишні і нинішні міністри. Усього - 545 аккаунтів.

Серед росіян - бізнесмен Михайло Ходорковський, учасниця гурту Pussy Riot Марія Альохіна, опозиційний лідер Олексій Навальний та ще понад 100 громадських активістів.

Як відомо, раніше у США звинуватили Fancy Bear в атаках на Чорногорію.

Теми: Україна Росія США хакери
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