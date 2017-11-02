Прикордонники затримали можливого "чиновника ДНР"

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Четвер, 2 листопада 2017, 10:32

У середу, 1 листопада, прикордонники Донецького загону затримали громадянина України, який може бути членом незаконних збройних формувань.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що чоловік прямував із неконтрольованої українською владою території через контрольний пост "Березове-2" пішки. Під час перевірки правоохоронці запідозрили, що він може бути причетний до НЗФ.

"Підтвердження знайшлось під час огляду його телефону: на одному з фото чоловік зображений в сорочці з шевроном так званого "Министерства государственной безопасности ДНР", - зазначають прикордонники.

За даними прес-служби, 55-річного чоловіка, уроженця Єнакієво, передали співробітникам Нацполіції для проведення подальших слідчих дій.

"До Волноваського відділу поліції в Донецький області направлено повідомлення для внесення до ЄРДР  про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 260 КК України "Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності"", - сказано у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 31 жовтня, терористи ОРДЛО обстріляли опорний пункт ЗСУ біля Опитного. У результаті один військовий загинув та один отримав поранення.

Українська правда

Теми: Донбас Прикордонна служба "ДНР"
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