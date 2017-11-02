Суд над прикордонником, що застрелив людину на посту, викликав ажіотаж

Вищий спеціалізований суд переніс на 6 листопада розгляд касації прикордонника Сергія Колмогорова, якого засудили до 13 років за гратами через те, що під час чергування на блокпосту в Маріуполі відкрив вогонь по автомобілю, який не зупинився.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook активіст Олексій Гриценко.

Зазначається, що Вищий спецсуд мав розглянути касацію 2 листопада.

"Прокурор у справі прикордонника Колмогорова не з'явився на засідання і в письмовій заяві сьогоднішньою датою просить перенести слухання", - написав Гриценко

За його словами, під судом лунали заклики до генпрокурора Юрія Луценка привезти його підлеглого або пояснити чому немає обвинувача.

Пізніше він додав, що прокурор так і не з'явився, а засідання суду перенесено на понеділок, 6 листопада, на 11.00.

автор фото Олексій Гриценко

Як повідомляють очевидці, на підтримку прикордонника під будівлею суду, де 2 листопада мала розглядатись касація Колмогорова, зібралось більше 200 людей, серед яких його колеги, керівництво та депутати.

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В коментарі журналістам перший заступник голови Держприкордонслужби Василь Серватюк висловив надію, що суд уважно розгляне касацію Колмогорова і прийме правильне, конституційне рішення.

"Я та інші співробітники Держприкордонслужби, ветерани-прикордонники та учасники АТО сподіваємося, що суд уважно розгляне справу Сергія Колмогорова. Можу запевнити, що зброя ним використовувалась відповідно до закону та внутрішніх інструкцій", - сказав Серватюк.

Він зауважив, що наразі прикордонники вимушені використовувати зброю мало не щодня.

Як повідомляє прес-служба Держприкордонслужби, старший солдат Бердянського прикордонного загону Сергій Колмогоров, який неодноразово виконував бойові завдання у зоні проведення АТО, 9 вересня 2014 року чергував на блокпосту в районі Маріуполя.

"Під час несення служби, військовослужбовці помітили неподалік від берега моря автомобіль, який блимав фарами, подаючи якісь сигнали, а потім попрямував у бік блокпоста", - йдеться у повідомленні.

"На вимогу зупинитися для перевірки документів водій лише натиснув на газ автомобіля і пішов на прорив. Попереджувальні постріли не зупинили порушника, швидкість транспортного засобу лише збільшилась. Після цього був відкритий вогонь на ураження", - додають прикордонники.

Зазначається, що пасажирка автомобіля загинула, а водій, уродженець Донецька, не постраждав і, після кількох допитів, виїхав до Росії.

"Як з’ясувало слідство, вогонь по автомобілю одночасно вели дев’ять осіб. Але цивільний суд Маріуполя засудив лише прикордонника Сергія Колмогорова до 13 років ув’язнення. Апеляційний суд залишив вирок у силі", - зазначають в Держприкордонслужбі.

"Не вкладається у голові, як могло статися, що військовослужбовець під час неоголошеної війни українським судом визнаний винним у навмисному вбивстві. Прикордонник засуджений на 13 років ув’язнення за те, що виконав наказ зупинити машину з поплічником терористів, який діяв на користь сепаратистам", - цитує прес-служба заяву представників Всеукраїнської організації ветеранів-прикордонників.

Раніше, Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що у разі нападу на військову частину, об'єкт чи безпосередньо на військового, військовослужбовці мають право застосувати холодну чи вогнепальну зброю, а також мають право стріляти без попередження, на ураження.