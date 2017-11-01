Матіос про "захоплення" частини в Одесі: Військові мали стріляти на ураження

Військовослужбовців військового аеродрому "Шкільний" в Одесі затримали та оголосили про підозру через те, що вони не застосували зброю під час нападу на військову частину 29 жовтня.

Про це на брифінгу заявив Головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

Він зазначив, що 31 жовтня було оголошено про підозру та затримано тимчасового виконувача обов'язків командира військової частини, підполковника Збройних сил та військовослужбовця, який був на посту. Їм інкримінують пряме та умисне невиконання службових обов'язків.

Також затримано військовослужбовця, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. За рішенням суду йому мають призначити 10 діб гауптвахти.

"29 жовтня невстановлені особи здійснили самовільне захоплення території військового об'єкту аеродрому "Шкільний" і перед цим захопленням передувала фізична протидія військовим, здійснена близько 40 чоловіками спортивної статури в балаклавах на обличчях", - сказав Матіос.

Він зазначив, що це чинний військовий аеродром, де зберігається військова авіатехніка. Більше того, за його словами, відбулось "приниження" військового, який неналежно виконував свої службові обов'язки.

"Фактично солдата виштовхали і він не вчинив того, що повинен був вчинити", - сказав Матіос.

Він пояснив, що за законом вартовий мав право стріляти на ураження без попередження. Однак військовий навіть не вчинив спроби фізичного спротиву.

"В Україні черговий караульної служби - найбільш захищена законом особа. Навіть більше, ніж представники поліції. У разі нападу на нього чи на військову частину, солдат мав право застосувати холодну чи вогнепальну зброю. Він мав право стріляти без попередження, на ураження, а також вступити в рукопашний бій. Проте не зробив цього", - сказав Матіос.

"Якби свого часу постові в Криму виконали всі дії, які прописані законом, то можливо не було б захоплення півострова, і геополітичні наслідки тих подій сьогодні були б зовсім інші", - додав він.

За його словами, наразі перевіряються дозвільні документи, видані одеською міськрадою забудовнику.

"Прокурора Одеської області проінформовано щодо дій забудовника. Він повинен вчинити процесуальні та інші дії для встановлення законності таких дій", - сказав Матіос.

Також він додав, що земельна ділянка для військового аеродрому була виділена ще в 1947 році, проте, незважаючи на всі вимоги військової прокуратури, вона і досі належним чином не переоформлена командуванням військової частини.

Як відомо, раніше командування Повітряних сил Збройних Сил України заявило, що в Одесі невідомі здійснили спробу рейдерського захоплення військового об'єкта та викрали військове майно.

29 жовтня в поліції заявили, що не було спроби захоплення невідомими військової частини поблизу Одеси і тому не будуть відкривати справу, через відсутність правопорушення.

Також фірма-забудовник має за власний рахунок відновити периметр огорожі військового аеродрому "Шкільний" в Одесі та в повному обсязі повернути військовим вивезене майно.

Яна Міланова, УП