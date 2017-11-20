Дружині і дочці дозволили побачення з Сущенком перед судом

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Понеділок, 20 листопада 2017, 11:29

Українського журналіста Романа Сущенка, якого затримали у Москві і обвинуватили у "шпигунстві", напередодні суду відвідали дружина і дочка.

Про це у Twitter повідомив адвокат журналіста Марк Фейгін. 

 
Фото з Twitter Марка Фейгіна 

Як відомо, Романа Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали у Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

7 жовтня йому висунули звинувачення у "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

24 січня 2017 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій вимагала від РФ звільнити Сущенка, а також припинити переслідувати українських журналістів на території анексованого Криму.

Сущенко досі перебуває у російському СІЗО.

Адвокат Сущенка Марк Фейгін впевнений, що його підзахисного засудять до 20 років у російській в'язниці.  

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