Дружині і дочці дозволили побачення з Сущенком перед судом

Українського журналіста Романа Сущенка, якого затримали у Москві і обвинуватили у "шпигунстві", напередодні суду відвідали дружина і дочка.

Про це у Twitter повідомив адвокат журналіста Марк Фейгін.

Фото з Twitter Марка Фейгіна

Як відомо, Романа Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали у Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

7 жовтня йому висунули звинувачення у "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

24 січня 2017 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій вимагала від РФ звільнити Сущенка, а також припинити переслідувати українських журналістів на території анексованого Криму.

Сущенко досі перебуває у російському СІЗО.

Адвокат Сущенка Марк Фейгін впевнений, що його підзахисного засудять до 20 років у російській в'язниці.