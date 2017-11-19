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Фейгін упевнений, що Сущенка в РФ засудять до 20 років

Неділя, 19 листопада 2017, 16:21
Фейгін упевнений, що Сущенка в РФ засудять до 20 років

Адвокат українського журналіста Романа Сущенка впевнений, що його підзахисного засудять до 20 років у російській в'язниці.

Про це Марк Фейгін написав у Twitter.

"Завтра до мого підзахисного, українського журналіста Романа Сущенка прилітає на побачення дружина з дочкою, напередодні "суду", де йому збираються виписати 20 років за "збір інформації про орієнтовне вторгнення Росії в Україну" влітку-восени 2016 року, за версією слідства", - написав Фейгін.

В ефірі "112 Україна" він пояснив, що Сущенка обвинувачують за статтею 276 "Шпигунство" Кримінального кодексу Росії. Санкції цієї статті передбачають термін ув'язнення до 20 років.

"З огляду на характер дії російських судів у політичних справах, особливо щодо українців, розраховувати на те, що буде якесь інше рішення (крім 20 років ув'язнення - ред.), думати не доводиться", - зазначив захисник.

Адвокат також переконаний, що справу Сущенка передадуть до суду до кінця року.

Як відомо, Романа Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали у Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

7 жовтня йому висунули звинувачення в "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

24 січня 2017 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій вимагала від РФ звільнити Сущенка, а також припинити переслідувати українських журналістів на території анексованого Криму.

Сущенко досі перебуває в російському СІЗО.

Українська правда

Теми: СущенкоРосіясуд
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