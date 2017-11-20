Податок на відпочинок: кримські окупанти затвердили курортний збір

Окупаційна влада незаконно анексованого Росією Криму затвердила розмір і терміни дії курортного збору, який буде стягуватися з туристів за відвідування півострова.

Таке рішення прийняли на засіданні так званого "комітету госсовєта республіки щодо санаторно-курортного комплексу та туризму", передає ТАСС.

"Комітет" затвердив проект регіонального закону, який пропонує стягувати 10 рублів за добу проживання з кожного туриста в період з 1 травня до 30 вересня.

Податком "в якості експерименту" обкладуть Алушту, Євпаторію, Саки, Судак, Феодосію, Ялту та Чорноморський район.

Передбачається, що від збору будуть звільнені особи віком до 18 років, а також жителі Криму.

"Комітет" проголосував за внесення проекту закону "Про запровадження курортного збору" на розгляд сесії так званого "кримського парламенту", яка відбудеться 29 листопада.

Як повідомлялося, 19 липня Держдума РФ ухвалила закон, який передбачає стягнення з відвідувачів російських курортів додаткової плати. Ця норма поширюється і на окупований Крим.

Очікується, що туристи почнуть платити курортний збір 1 травня 2018 року. У перший рік ставка курортного збору не повинна буде перевищувати 50 рублів на добу. Розмір збору може бути знижений до нуля в залежності від сезону. Платити його зобов’язані всі повнолітні туристи.

Раніше представник окупаційної влади Криму, так званий міністр курортів і туризму Сергій Стрельбицький казав, що вартість відпочинку в Криму для росіян вище в два рази, ніж в Туреччині, і це не кажучи вже про різницю в якості сервісу.