У Полтаві побили суддю Ларису Гольник

У Полтаві напали на суддю Ларису Гольник та її чоловіка Ігоря Гавриленка.

Про це постраждала повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно на мене напали. Я біля вічного вогню. На допомогу", - написала вона та опублікувала фото наслідків нападу близько 17:30 22 листопада.

За словами її чоловіка, на подружжя напали на бічній алейці біля вічного вогню, якою воно йшло з Октябрського районного суду. З кущів на них вистрибнули двоє молодих хлопців у капюшонах та масках, повідомляє "Громадське. Полтава".

Чоловік зазначив, що нападники не намагалися їх пограбувати, а одразу почали бити трубами. Поки він відбивався, дружина намагалася пошкодити велосипеди нападників.

У Гавриленка побиті ноги, у Лариси Гольник кров на обличчі. Подружжя викликало поліцію та "швидку". Видання пише, що їх чекали понад півгодини.

Як відомо, у травні 2016 року суддя Октябрського райсуду Лариса Гольник показала відео, на якому мер Полтави Олександр Мамай намагається "домовитися" з нею про закриття корупційного адмінпровадження проти нього.

У березні 2017 року "Слідство.Інфо" провело розслідування, в якому розповідалось про Ларису Гольник та її звинувачення проти місцевого мера і його помічників у спробі підкупу.

У вересні 2017 року Національне агентство запобігання корупції винесло припис голові Вищої ради правосуддя Ігорю Бенедисюку стосовно полтавського судді, який тисну на колегу Ларису Гольник.