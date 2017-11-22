У Полтаві побили суддю Ларису Гольник
У Полтаві напали на суддю Ларису Гольник та її чоловіка Ігоря Гавриленка.
Про це постраждала повідомила на своїй сторінці у Facebook.
"Щойно на мене напали. Я біля вічного вогню. На допомогу", - написала вона та опублікувала фото наслідків нападу близько 17:30 22 листопада.
За словами її чоловіка, на подружжя напали на бічній алейці біля вічного вогню, якою воно йшло з Октябрського районного суду. З кущів на них вистрибнули двоє молодих хлопців у капюшонах та масках, повідомляє "Громадське. Полтава".
Чоловік зазначив, що нападники не намагалися їх пограбувати, а одразу почали бити трубами. Поки він відбивався, дружина намагалася пошкодити велосипеди нападників.
У Гавриленка побиті ноги, у Лариси Гольник кров на обличчі. Подружжя викликало поліцію та "швидку". Видання пише, що їх чекали понад півгодини.
Як відомо, у травні 2016 року суддя Октябрського райсуду Лариса Гольник показала відео, на якому мер Полтави Олександр Мамай намагається "домовитися" з нею про закриття корупційного адмінпровадження проти нього.
У березні 2017 року "Слідство.Інфо" провело розслідування, в якому розповідалось про Ларису Гольник та її звинувачення проти місцевого мера і його помічників у спробі підкупу.
У вересні 2017 року Національне агентство запобігання корупції винесло припис голові Вищої ради правосуддя Ігорю Бенедисюку стосовно полтавського судді, який тисну на колегу Ларису Гольник.
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