В Полтаве избили судью Ларису Гольник

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Среда, 22 ноября 2017, 18:35

В Полтаве напали на судью Ларису Гольник и ее мужа Игоря Гавриленко.

Об этом пострадавшая сообщила на своей странице в Facebook.

"Только что на меня напали. Я у вечного огня. На помощь", - написала она и опубликовала фото последствий нападения около 17:30 22 ноября.

По словам ее мужа, на супругов напали на боковой аллейке у вечного огня, которой они шли из Октябрьского районного суда. Из кустов на них выпрыгнули двое молодых парней в капюшонах и масках, сообщает "Громадське. Полтава".

Мужчина отметил, что нападавшие не пытались их ограбить, а сразу начали бить трубами. Пока он отбивался, жена пыталась повредить велосипеды нападающих.

У Гавриленко избиты ноги, у Ларисы Гольник кровь на лице. Супруги вызвали полицию и "скорую". Издание пишет, что их ждали более получаса.

Как известно, в мае 2016 судья Октябрьского райсуда Лариса Гольник показала видео, на котором мэр Полтавы Александр Мамай пытается "договориться" с ней о закрытии коррупционного админпроизводства против него.

В марте 2017 года "Слидство.Инфо" провело расследование, в котором рассказывалось о Ларисе Гольник и ее обвинениях против местного мэра и его помощников в попытке подкупа.

В сентябре 2017 Национальное агентство предотвращения коррупции вынесло предписание председателю Высшего совета правосудия Игорю Бенедисюка относительно полтавского судьи, который оказывал давление на коллегу Ларису Гольник.

Темы: суд Полтава
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