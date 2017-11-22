В Полтаве избили судью Ларису Гольник
В Полтаве напали на судью Ларису Гольник и ее мужа Игоря Гавриленко.
Об этом пострадавшая сообщила на своей странице в Facebook.
"Только что на меня напали. Я у вечного огня. На помощь", - написала она и опубликовала фото последствий нападения около 17:30 22 ноября.
По словам ее мужа, на супругов напали на боковой аллейке у вечного огня, которой они шли из Октябрьского районного суда. Из кустов на них выпрыгнули двое молодых парней в капюшонах и масках, сообщает "Громадське. Полтава".
Мужчина отметил, что нападавшие не пытались их ограбить, а сразу начали бить трубами. Пока он отбивался, жена пыталась повредить велосипеды нападающих.
У Гавриленко избиты ноги, у Ларисы Гольник кровь на лице. Супруги вызвали полицию и "скорую". Издание пишет, что их ждали более получаса.
Как известно, в мае 2016 судья Октябрьского райсуда Лариса Гольник показала видео, на котором мэр Полтавы Александр Мамай пытается "договориться" с ней о закрытии коррупционного админпроизводства против него.
В марте 2017 года "Слидство.Инфо" провело расследование, в котором рассказывалось о Ларисе Гольник и ее обвинениях против местного мэра и его помощников в попытке подкупа.
В сентябре 2017 Национальное агентство предотвращения коррупции вынесло предписание председателю Высшего совета правосудия Игорю Бенедисюка относительно полтавского судьи, который оказывал давление на коллегу Ларису Гольник.
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