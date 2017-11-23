У штабі АТО уточнили втрати за добу: 6 поранених і травмованих

Минулої доби поранення та травмування отримали 6 військових Збройних сил України.

Про це повідомив на брифінгу 23 листопада речник Міноборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

"Внаслідок ворожих обстрілів поранено двох військовослужбовців ЗСУ. Це сталося в районі Кам'янки і Катеринівки. Ще один захисник біля Катеринівки отримав бойове травмування", – сказав речник АТО.

"Окрім того в районі Тарамчука внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої дістали бойові травмування ще троє військовослужбовців. Вони перебували в інженерній машині розгородження", – зазначив Мотузяник.

За словами полковника усіх поранених і травмованих доставили до медичних закладів, де їм надається медична допомога.