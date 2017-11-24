СБУ звинувачує російський бренд "Gloria-Jeans" у фінансуванні ОРЛО

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П'ятниця, 24 листопада 2017, 12:11

Співробітники Служби безпеки України викрили відомого виробника одягу на фінансуванні терористичної організації "ЛНР".

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що за даними правоохоронців, підприємці виготовляли одяг на окупованій  території Луганської області.

"Виготовлений товар реалізовувався у мережі фірмових магазинів по всій території України. За інформацією спецслужби, ділки сплачували "податки" до так званих державних органів "ЛНР", гроші використовувалися, зокрема на фінансування незаконних збройних формувань бойовиків", - повідомляє СБУ.

Повідомляється, що слідчі провели обшуки в офісах та складських приміщеннях у Київській, Харківській, Одеській, Львівській, Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях, де виявили документацію та значну кількість готової до реалізації продукції.

"Аналіз вилучених матеріалів та документів підтверджує факт виробництва продукції саме на виробничих потужностях, розміщених на тимчасово окупованій території Луганщини. Співробітники спецслужби встановили, що надалі товар транспортували через неконтрольовану ділянку українського кордону на територію Російської Федерації", - повідомляють у відомстві.

"Ділки підробляли документи щодо виготовлення продукції нібито на території РФ та інших країн і на їх підставі ввозили товар через митний кордон України для реалізації", - сказано в заяві.

Наразі триває досудове розслідування, підприємцям інкримінують відмивання та легалізацію доходів, фінансування тероризму та інші статті Кримінального кодексу.

За даними джерел "Української правди" йдеться про великого російського виробника "Gloria-Jeans".

Цей бренд є досить відомим в Україні і пропонує одяг як для дітей, так і для дорослих.

Україська правда
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