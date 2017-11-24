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СБУ обвиняет российский бренд "Gloria-Jeans" в финансировании ОРЛО

Пятница, 24 ноября 2017, 11:11
СБУ обвиняет российский бренд Gloria-Jeans в финансировании ОРЛО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили известного производителя одежды на финансировании террористической организации "ЛНР".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что по данным правоохранителей, предприниматели изготавливали одежду на оккупированной территории Луганской области.

"Изготовленный товар реализовывался в сети фирменных магазинов по всей территории Украины. По информации спецслужбы, дельцы платили "налоги"  так называемым государственным органам "ЛНР", деньги использовались, в частности на финансирование незаконных вооруженных формирований боевиков", - сообщает СБУ.

Сообщается, что следователи провели обыски в офисах и складских помещениях в Киевской, Харьковской, Одесской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях, где обнаружили документацию и значительное количество готовой к реализации продукции.

"Анализ изъятых материалов и документов подтверждает факт производства продукции именно на производственных мощностях, расположенных на временно оккупированной территории Луганщины. Сотрудники спецслужбы установили, что в дальнейшем товар транспортировали через неконтролируемую участок украинской границы на территорию Российской Федерации", - сообщают в ведомстве.

"Дельцы подделывали документы по изготовлению продукции якобы на территории РФ и других стран и на их основании ввозили товар через таможенную границу Украины для реализации", - сказано в заявлении.

Сейчас продолжается досудебное расследование, предпринимателям инкриминируют отмывание и легализацию доходов, финансирования терроризма и другие статьи Уголовного кодекса.

По данным источников "Украинской правды" речь идет о  большом российском производителе "Gloria-Jeans".

Этот бренд является достаточно известным в Украине и предлагает одежду как для детей, так и для взрослых.

Украинская правда
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