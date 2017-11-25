ЗМІ: Манафорт і Артеменко, ймовірно, причетні до відмови України від асоціації з ЄС у 2013 році

Американські експерти підозрюють, що колишній політтехнолог Партії регіонів Пол Манафорт, який працював також і в інтересах РФ, причетний до відмови уряду Миколи Азарова від підписання угоди про асоціацію Україна-ЄС у 2013 році.

Про це пише вашингтонське бюро McClatchy.

Кілька поїздок Манафорта, зафіксованих в документах, можуть привернути увагу слідчих, пише бюро, яке отримало папери від джерела в уряді України.

Наприклад, в квітні 2014 року Манафарт літав до Відня, де за місяць до цього був заарештований український олігарх Дмитро Фірташ за звинуваченням в тому, що він допоміг організувати корупційну схему на 18,5 млн доларів за участю уряду Індії, американської фірми і компанії Фірташа на Віргінських островах.

Колишній урядовець США, який відмовився бути ідентифікованим через чутливість цього питання, сказав, що Манафорт зустрівся з Фірташем у Відні, де той очікує екстрадиції до Сполучених Штатів.

Ще одна поїздка Манафорта, яка могла б зацікавити слідчих, відбулася в липні 2013 року, коли Манафорт і колишній консультант Януковича Костянтин Килимник вилетіли до Франкфурта на приватному літаку, що належить, як зазначає видання, промосковському депутату Андрію Артеменку.

Американські експерти з Росії в приватному порядку заявили, що вони підозрюють, що поїздка була прелюдією до розширення російського впливу, щоб відмовити Януковича від підписання угоди про асоціацію з Європейським союзом.

Це рішення, на думку експертів, відкрило двері для військового вторгнення Росії в 2014 році в східну Україну.

Як відомо, цього року Артеменка позбавили мандату депутата Верховної Ради від "Радикальної партії Олега Ляшка".

Це сталося після того як він передав колишньому раднику президента США з національної безпеки і оборони Дональда Трампа Майклу Флинну, який також підозрюється у зв'язках з РФ, проект врегулювання конфлікту між Україною і Росією. Одним з пунктів плану є організація всеукраїнського референдуму про передачу Криму в оренду Росії строком на 50-100 років.

29 квітня 2017 року президент Порошенко підписав указ про припинення громадянства Артеменка.

Нагадаємо, колишньому керівнику президентської кампанії Дональда Трампа Полу Манафорту і його колишньому бізнес-партнеру Ріку Гейтсу пред'явлені звинувачення по 12 пунктам.

Манафорт є однією з ключових фігур в розслідуванні втручання РФ у президентські вибори в США в минулому році.

У серпні 2016 року Трамп прийняв відставку Манафорта. Це сталося, зокрема, після того, як українські правоохоронці підтвердили наявність його прізвища у документах, які, як припускається, описують багатомільйонні нелегальні виплати, які у 2007-2012 роках здійснювала Партія регіонів.

Колишньому керівнику передвиборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту загрожує до 80 років позбавлення волі, якщо його вину доведуть.