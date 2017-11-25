На Сумщині сплюндрували пам’ятник жертвам Голодомору

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Субота, 25 листопада 2017, 19:26

У Конотопі Сумської області в ніч з п’ятниці на суботу пошкодили пам’ятник жертвам Голодомору.

Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Конотопської міської ради Вадим Фещенко на Facebook.

"Це не просто акт вандалізму - це акт сепаратизму в місті Конотоп. Таке у нас відбувалося не одноразово. Таке ж було з пам’ятником Небесній Сотні", - зазначив Фещенко.

За його словами, пам’ятник облили чимось схожим на машинне масло.

Водночас, як повідомили "УНІАН" у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Сумській області, інформацію про цей факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та проводиться перевірка.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко пропонує ухвалити закон, який впровадить відповідальність за невизнання Голодомору та Голокосту.

25 листопада в Україні та 32 країнах світу вшанують пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років, голодоморів 1921-1922, 1946-1947 років.

Українська правда

Теми: Суми голодомор
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