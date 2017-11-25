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В Україні та 32 країнах світу вшанують пам'ять жертв Голодомору

Субота, 25 листопада 2017, 09:55
В Україні та 32 країнах світу вшанують пам'ять жертв Голодомору

В Україні та 32 країнах світу вшанують пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років, голодоморів 1921-1922, 1946-1947 років.

У Києві офіційні пам'ятні заходи почнуться з 14:30 на території Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" за участю президента України, пишуть "Українські новини".

О 16:00 оголосять загальнонаціональну хвилину мовчання та проведуть всеукраїнську акцію "Запали свічку".

Пам'ятні заходи до 84-ї річниці геноциду відбудуться під гаслом "Голодомор - помста за свободу, помста за революцію". 

Теми: голодомор
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