АТО: після бою під Кримським 1 воїн ЗСУ потрапив у полон
Військовослужбовець 16-го окремого мотопіхотного батальйону ЗСУ після бою під Кримським 23 листопада потрапив у полон до бойовиків.
Про це повідомляє прес-служба батальйону на своїй сторінці у Facebook.
"На жаль, одному військовослужбовцю батальйону не вдалося вибратися з поля бою під Кримським - він потрапив у полон російських найманців", - йдеться у заяві.
Як відомо, раніше бойовики ОРЛО заявили про загибель трьох "учасників диверсійно-розвідувальної групи ЗСУ" і поранення ще одного у районі селища Фрунзе.
У прес-центрі штабу АТО не підтвердили цю інформацію.
"Наразі такої інформації (про загибель та поранення бійців) в нас немає. Ми бачили це відео. Дану інформацію підтвердити не можемо, компетентні органи її перевіряють", - заявив УП прес-офіцер центру АТО Василь Лабай.
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