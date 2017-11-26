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АТО: після бою під Кримським 1 воїн ЗСУ потрапив у полон

Неділя, 26 листопада 2017, 00:48
АТО: після бою під Кримським 1 воїн ЗСУ потрапив у полон

Військовослужбовець 16-го окремого мотопіхотного батальйону ЗСУ після бою під Кримським 23 листопада потрапив у полон до бойовиків.

Про це повідомляє прес-служба батальйону на своїй сторінці у Facebook.

"На жаль, одному військовослужбовцю батальйону не вдалося вибратися з поля бою під Кримським - він потрапив у полон російських найманців", - йдеться у заяві.

Як відомо, раніше бойовики ОРЛО заявили про загибель трьох "учасників диверсійно-розвідувальної групи ЗСУ" і поранення ще одного у районі селища Фрунзе.

У прес-центрі штабу АТО не підтвердили цю інформацію.

"Наразі такої інформації (про загибель та поранення бійців) в нас немає. Ми бачили це відео. Дану інформацію підтвердити не можемо, компетентні органи її перевіряють", - заявив УП прес-офіцер центру АТО Василь Лабай.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТО
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