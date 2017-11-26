Полторак нагородив 200 військових у зоні АТО – Міноборони

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Неділя, 26 листопада 2017, 02:49

Під час робочої поїздки на Донбас 25 листопада міністр оборони Степан Полторак нагородив 200 військовослужбовців у АТО.

Про це повідомляє Міноборони, передає "Радіо Свобода".

"У суботу очільник відомства особисто вручив командиру однієї з бригад на Луганщині 9-міліметровий пістолет АПС, а також нагороди двом іншим командирам – бригадної артилерійської групи та десантно-штурмового батальйону. Крім цього, він нагородив ще понад 200 військових у зоні АТО",  – йдеться у заяві.

"Дякую вам за героїзм та зразкову службу, за те, що ви робите щодня, захищаючи нашу країну", – сказав Полторак.

"До Дня Збройних сил України 6 грудня відомчими відзнаками будуть нагороджені близько 1100 військовослужбовців, які виконують завдання в районі проведення АТО",  – повідомив міністр оборони.

Теми: АТО Міноборони Полторак
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