На Одещині СБУ блокувала збут зброї та боєприпасів

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Неділя, 26 листопада 2017, 04:23

Служба безпеки України спільно з Держприкордонслужбою блокували збут зброї та боєприпасів на Одещині.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Правоохоронці встановили, що учасники угруповання, до складу якого входили мешканці Одеси, організували торгівлю зброєю в регіоні. Продаж "товару" відбувався під час особистих контактів з клієнтами", - йдеться у заяві.

Повідомляється, що СБУ затримала зловмисників під час спроби продажу бойового пістолета "Браунінг".

Також встановлено факт продажу пістолета марки "Глок - 19". 

Під час обшуків правоохоронці вилучили незареєстровану мисливську і спортивну зброю та велику кількість боєприпасів різного калібру.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Теми: СБУ Одеська область зброя
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