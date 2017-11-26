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У понеділок на заході - сильний дощ та мокрий сніг

Неділя, 26 листопада 2017, 19:08
У понеділок на заході - сильний дощ та мокрий сніг

Вночі та вранці у понеділок, 27 листопада, у західних областях України очікуються опади - сильний дощ та мокрий сніг. 

Про це йдеться у повідомленні ДержНС. 

Окрім того, 26 та 27 листопада внаслідок опадів на річках Закарпатської області очікуються підвищення рівнів води на 0,3-1 м, у нижніх течіях Латориці та Боржави на 1-2 м над поточними рівнями, без негативних наслідків.

27 листопада у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується  лавинна  небезпека 3 рівня. 

 

 Українська правда 

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Теми: погода
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