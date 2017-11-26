Міжнародна асоціація продовжила санкції щодо російських легкоатлетів

1433 перегляди
Неділя, 26 листопада 2017, 20:58

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) вирішила не відновлювати в правах Всеросійську федерацію легкої атлетики.

Про це повідомили в IAAF, пише Інтерфакс.

"Рада IAAF підтвердила рекомендацію робочої групи з відновлення членства Росії про невідновлення даної організації", - заявили в асоціації.

У російській федерації "висловили жаль" у зв'язку з таким рішенням IAAF. 

Як відомо, IAAF призупинила членство російської федерації у 2015 році через допінговий скандал у російському спорті.

У серпні 2017 року Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій вже продовжувала припинення членства ВФЛА на конгресі в Лондоні.

Теми: спорт Росія санкції
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Український гімнаст Радівілов виграв етап Кубка світу 25 листопада 2017, 23:50
Збірна України з карате відмовилася їхати на ЧЄ, що відбудеться в Сочі 25 листопада 2017, 17:44
Росія втратила перше місце на Олімпіаді в Сочі 24 листопада 2017, 18:22
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Україна в списку країн з найвищим рівнем злочинності
Стан Кольченка погіршується, схуднув до 62 кг
OVERTIME: Головні економічні новини за вихідні
У Новоград-Волинському затримали ще одного активіста "Руху визволення"
Усі новини
раритет

Домашня техніка, яку не міняли 60 років, бо все працює

Освіта

Як київська школа вже 17 років впроваджує інклюзію

афіша

Що подивитись і куди сходити в Києві у суботу та неділю