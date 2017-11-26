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Міжнародна асоціація продовжила санкції щодо російських легкоатлетів

Неділя, 26 листопада 2017, 19:58

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) вирішила не відновлювати в правах Всеросійську федерацію легкої атлетики.

Про це повідомили в IAAF, пише Інтерфакс.

"Рада IAAF підтвердила рекомендацію робочої групи з відновлення членства Росії про невідновлення даної організації", - заявили в асоціації.

У російській федерації "висловили жаль" у зв'язку з таким рішенням IAAF. 

Як відомо, IAAF призупинила членство російської федерації у 2015 році через допінговий скандал у російському спорті.

У серпні 2017 року Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій вже продовжувала припинення членства ВФЛА на конгресі в Лондоні.

"Українська правда" у Threads

Теми: спортРосіясанкції
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