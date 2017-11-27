Україна в списку країн з найвищим рівнем злочинності

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Понеділок, 27 листопада 2017, 01:21

Україна опинилася серед країн з високим рівнем впливу організованої злочинності на бізнес.

Про це йдеться у рейтингу складеному експертами Світового економічного форуму за даними за 2016-2017 рік, пише Ліга.net.

Україна зайняла 113-е місце з 137 країн у рейтингу держав з найвищим рівнем впливу організованої злочинності на бізнес.

Поруч з Україною такі країни, як Боснія і Герцеговина, Уганда, Тринідад і Тобаго, Домініканська Республіка і Гаїті.

Німеччина зайняла, за даними укладачів рейтингу, 59-е місце, Росія - 86-е.

У першій п'ятірці, як найбезпечніші країни, Фінляндія, Норвегія, Оман, Ісландія і Сінгапур.

Країнами з найвищим рівнем впливу злочинності стали Гватемала, Мексика, Венесуела, Гондурас і Сальвадор.

Країнам виставлявся бал від 1 до 7. Україна отримала оцінку 3,9.

Теми: рейтинг кримінал
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