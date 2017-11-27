Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США

Понедельник, 27 ноября 2017, 00:53

Американский ракетный эсминец "Джеймс Уильямс" (USS James Williams DDG95) в воскресенье вошел в акваторию Черного моря.

Об этом сообщили стамбульские информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через пролив Босфор, пишет Интерфакс-Украина.

В настоящее время корабль Военно-Морских Сил США типа "Арли Берк", оснащенный 56 крылатыми ракетами "Томагавк", направляется в северном направлении вдоль западного побережья Черного моря.

В августе текущего года эсминец "Джеймс Уильямс" побывал в Балтийском море. Американский корабль, в частности, посетил Ригу.

"Джеймс Уильямс" зашел в Черноморье по пути из Красного моря, где в середине ноября он побывал с визитом в саудовском порту Джидда.

Как сообщалось, 19 ноября в акваторию Черного моря также вошел ракетный фрегат-"невидимка" ВМС Франции "Лафайет" (La Fayette).

Это уже не первый заход французского боевого корабля в Черное море. Последний раз он побывал там в марте текущего года. В ходе пребывания французский фрегат посетил румынский порт Констанца, а также принял участие в совместных с румынскими кораблями учениях.

В марте 2015 года он посещал Одессу.

Темы: Черное мореСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Черное море
Зеленский: Оккупанты будут бояться приближаться к Крыму и нашим берегам Азовского моря
Враг осуществил ротацию ракетоносителей в Черном море – ОК "Юг"
Враг усилился в Черном море надводным ракетоносителем – ОК "Юг"
Последние новости
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:04
МОН обнародовал рамку финансовых компетентностей для детей и молодежи: что она предполагает
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки авиабомб и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
12:30
Накопичення сил ворога на північному кордоні не помічено – Наєв
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
Все новости...
Реклама: