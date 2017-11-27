Кадиров заявив про готовність піти у відставку

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що у нього є кілька можливих кандидатур на пост глави республіки, однак цей вибір - прерогатива вищого керівництва Росії.

Про це повідомляє російський Інтерфакс.

"Ну, це (вибір наступника на пост глави Чечні) прерогатива керівництва держави. Це - рішення народу, тому ... ну, якщо мене запитають, кого ви хочете - є кілька людей, які на все 100% можуть виконувати ці зобов'язання, обов'язки на вищому рівні ", - сказав він в ефірі російського телеканалу.

"А так це - як вирішать. Ми припускаємо, а там розпоряджаються", - додав глава Чечні, зазначивши, що він готовий залишити свій пост.

"Можна сказати, це моя мрія", - сказав він.

За словами Кадирова, "бути керівником регіону - і нести відповідальність за народ, за республіку перед керівництвом держави, і - перед народом, це дуже складно".

"Ну, не те, що я втомився, що я не хочу служити. А то, що - я вважаю, що прийшов час, - сказав він. - Ну і - колись потрібні були такі, як я, щоб воювати, навести порядок ".

"У нас сьогодні порядок, шанування, розуміння в суспільстві, в Росії так, в першу чергу, що - визнають нас як громадян Росії, - заявив Кадиров. - Я вважаю, що у нас настав час зробити зміни і в Чеченській республіці".

Як повідомлялося, Кадиров заявив, що чеченці, засуджені за вбивство опозиціонера Бориса Нємцова, невинні.