Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кадыров заявил о готовности уйти в отставку

Понедельник, 27 ноября 2017, 03:09

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у него есть несколько возможных кандидатур на пост главы республики, однако этот выбор - прерогатива высшего руководства России.

Об этом сообщает российский Интерфакс.

"Ну, это (выбор преемника на пост главы Чечни) прерогатива руководства государства. Это - решение народа, поэтому ... ну, если меня спросят, кого вы хотите - есть несколько человек, которые на все 100% могут выполнять эти обязательства, обязанности на высшем уровне", - сказал он в эфире российского телеканала.

"А так это - как решат. Мы полагаем, а там располагают", - добавил глава Чечни, отметив, что он готов оставить свой пост.

"Можно сказать, это моя мечта", - сказал он.

По словам Кадырова, "быть руководителем региона - и нести ответственность за народ, за республику перед руководством государства, и - перед народом, это очень сложно".

"Ну, не то, что я устал, что я не хочу служить. А то, что - я считаю, что пришло время, - сказал он. - Ну и - когда-то нужно были такие, как я, чтобы воевать, навести порядок".

"У нас сегодня порядок, почитание, понимание в обществе, в России так, в первую очередь, что - признают нас как граждан России, - заявил Кадыров. - Я считаю, что у нас пришло время сделать изменения и в Чеченской республике".

Как сообщалось, Кадыров заявил, что чеченцы, осужденные за убийство оппозиционера Бориса Немцова, невиновны.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЧечняРосcияКадыров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Чечня
В Чечне назвали "диверсией" избиение журналистки и адвоката
Подзащитной избитого в Чечне адвоката дали 5,5 лет колонии
Сломали пальцы и уничтожили документы: в Чечне жестоко избили журналистку и адвоката
Последние новости
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:04
МОН обнародовал рамку финансовых компетентностей для детей и молодежи: что она предполагает
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки авиабомб и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
12:30
Накопичення сил ворога на північному кордоні не помічено – Наєв
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
Все новости...
Реклама: