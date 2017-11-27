Кадыров заявил о готовности уйти в отставку

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у него есть несколько возможных кандидатур на пост главы республики, однако этот выбор - прерогатива высшего руководства России.

Об этом сообщает российский Интерфакс.

"Ну, это (выбор преемника на пост главы Чечни) прерогатива руководства государства. Это - решение народа, поэтому ... ну, если меня спросят, кого вы хотите - есть несколько человек, которые на все 100% могут выполнять эти обязательства, обязанности на высшем уровне", - сказал он в эфире российского телеканала.

"А так это - как решат. Мы полагаем, а там располагают", - добавил глава Чечни, отметив, что он готов оставить свой пост.

"Можно сказать, это моя мечта", - сказал он.

По словам Кадырова, "быть руководителем региона - и нести ответственность за народ, за республику перед руководством государства, и - перед народом, это очень сложно".

"Ну, не то, что я устал, что я не хочу служить. А то, что - я считаю, что пришло время, - сказал он. - Ну и - когда-то нужно были такие, как я, чтобы воевать, навести порядок".

"У нас сегодня порядок, почитание, понимание в обществе, в России так, в первую очередь, что - признают нас как граждан России, - заявил Кадыров. - Я считаю, что у нас пришло время сделать изменения и в Чеченской республике".

Как сообщалось, Кадыров заявил, что чеченцы, осужденные за убийство оппозиционера Бориса Немцова, невиновны.