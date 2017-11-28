Росіяни перехопили літак США над Чорним морем – Пентагон

25 листопада російський винищувач Су-30 здійснив небезпечне перехоплення американського розвідувального літака P-8A Poseidon над Чорним морем.

Про це повідомляє CNN з посиланням на речницю Пентагону.

"Американський літак виконував завдання в міжнародному повітряному просторі і не робив жодних дій, щоб спровокувати таку поведінку з російської сторони", - заявила речниця Пентагону Мішель Балданза.

Дії російського винищувача визнали небезпечними, оскільки літак пролетів навпроти літака США справа наліво, задіявши свої форсажні камери, через що американський літак P-8 Poseidon потрапив під завихрення від реактивного струменя.

Ця дія призвела до того, що американський літак зійшов з курсу та зазнав сильної турбулентності.

За словами Балданза, винищувач РФ пройшов від американського літака на відстані приблизно 15 метрів (50 футів).

Співробітниця ВМС США повідомила, що перехоплення тривало близько 24 хвилин.

"Європейська правда"