Россияне перехватили самолет США над Черным морем – Пентагон
25 ноября российский истребитель Су-30 совершил опасный перехват американского разведывательного самолета P-8A Poseidon над Черным морем.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона.
"Американский самолет выполнял задачи в международном воздушном пространстве и не делал никаких действий, чтобы спровоцировать такое поведение с российской стороны", - заявила пресс-секретарь Пентагона Мишель Балданза.
Действия российского истребителя признали опасными, поскольку самолет пролетел напротив самолета США справа налево, задействовав свои форсажные камеры, из-за чего американский самолет P-8 Poseidon попал под завихрения от реактивной струи.
Это действие привело к тому, что американский самолет сошел с курса и подвергся сильной турбулентности.
По словам Балданза, истребитель РФ прошел от американского самолета на расстоянии примерно 15 метров (50 футов).
Сотрудница ВМС США сообщила, что перехват длился около 24 минут.