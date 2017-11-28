Труба призначив собі заступників і взявся за структуру ДБР

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Вівторок, 28 листопада 2017, 11:52

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба затвердив подання конкурсної комісії про призначення двох його заступників.

Про це член конкурсної комісії Денис Монастирський повідомив у коментарі "Укрінформу".

"Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба затвердив своїх заступників – Ольгу Варченко і Олександра Буряка, подання на яких йому передала комісія", – сказав він.

За словами Монастирського, новопризначений директор ДБР займається розробкою організаційної структури відомства, яку згодом має затвердити Кабінет міністрів.

Також він повідомив, що Труба вже встиг зареєструвати ДБР у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб. Місцем реєстрації значиться Секретаріат Кабміну на Грушевського,12/2.

Як відомо, Державне бюро розслідувань покликане розслідувати злочини, скоєні правоохоронцями, суддями та високопосадовцями – за винятком справ, підслідних Національному антикорупційному бюро.

ДБР має перебрати на себе функцію досудового слідства від прокуратури.

Поки що є колізія з тим, хто порушуватиме нові справи, доки ДБР розгортає діяльність.

Теми: ДБР
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