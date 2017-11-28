Товари на Донбас потрапляють 5 шляхами контрабанди – звіт ТІ
На тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей товари з України потрапляють через п’ять основних нелегальних шляхів.
Про це ідеться у звіті громадської організації Transparency International.
Продукти харчування, ліки, електроніка, текстиль, наркотики тощо переміщуються:
- через пункти пропуску на автомобільних шляхах через домовленості зі службовцями;
- через гуманітарно-логістичні центри, призначені для роздрібної торгівлі, де натомість здійснюється оптова торгівля з ОРДЛО;
- через КПВВ на залізниці через домовленості зі службовцями;
- поза межами визначених дорожніх коридорів;
- через "перерваний транзит" – переміщення товарів через територію Росії, коли перевізник отримує дозвіл на перевезення товару транзитом до третіх країн, але на території РФ змінює маршрут і повертає до ОРДЛО.
Відзначається, що до нелегальної торгівлі залучені окремі військовослужбовці та чиновники, які в окремих випадках співпрацюють з бойовиками.
За переміщення товарів військові беруть хабарі, частину з яких передають керівництву, а те – ще вищому керівництву.
"Нелегальна торгівля з ОРДЛО існує завдяки двом факторам: її надприбутковості та високому попиту на товари в ОРДЛО та, зокрема, на українські товари", - наголошують у Transparency International.
Організація переконана, що подолати проблему нелегальної торгівлі можна двома шляхами: через повну та дієву блокаду ОРДЛО або через запровадження часткового дозволу на переміщення товарів на окуповані території.
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