Ультрас зупинили автобус "Шахтаря", щоб поговорити про війну на Донбасі

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Вівторок, 28 листопада 2017, 20:18

Представники фанатських груп Kharkiv City Patriots і донецького The Club, зупинили автобус "Шахтаря", щоб поговорити з футболістами про незрозумілу позицію клубу щодо війни на Донбасі та те, що футболісти не взяли в акції "Мій тато – герой!".

Про це повідомляє "Укрінформ".

Під час розмови з ультрас футболіст Тарас Степаненко пообіцяв підтримати воїнів АТО в найближчому матчі. Інший гравець - Андрій Пятов розповів, що гравці "Шахтаря" багато допомагають українським військовим, але роблять це не публічно.

Однак ультрас поставили команді ультиматум: "Не підтримаєте нашу армію – будете грати в Донецьку".

Як відомо, Федерація футболу учасників АТО і організація "Українці-разом" кілька турів УПЛ проводять акцію "Мій тато – герой". Команди виходять на поле з дітьми воїнів АТО у футболках з надписом "Мій тато - герой". В акції вже взяли участь всі клуби УПЛ, крім "Шахтаря".

Перед матчем УПЛ "Олімпік" - "Шахтар" акцію зірвали через небажання керівництва "гірників" брати у ній участь. У Федерації футболу учасників АТО заявили, що "Шахтар" в ультимативній формі відмовився одягати футболки акції. Водночас у клубі заявили, що вбачають у ній піар-хід певних сил в українському футболі.

Теми: футбол Шахтар
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