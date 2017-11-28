Київрада заборонить паркування на 68 вулицях столиці

Депутати Київської міської ради затвердили перелік столичних вулиць, на яких заборонять залишати автомобілі через те, що це призводить до зменшення пропускної спроможності та суттєво перешкоджає дорожньому руху.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Відповідне рішення підтримали 91 депутат Київради.

У ньому йдеться про 68 вулиць, на яких заборонять залишати автомобілі. У Київраді стверджують, що заборона паркування на цих вулицях допоможе усунути затори, надасть правові основи для евакуації автомобілів та стимулюватиме людей пересісти на громадський транспорт.

Зазначається, що департамент спільно з поліцією і держохороною визначили ті вулиці, де найбільше водії перешкоджають дорожньому руху. На цих шляхах встановлять дорожні знаки, відповідне доручення буде надано "Київдорсервісу".

Крім того, КК "Київавтодор" має нанести дорожню розмітку, щоб водії бачили, що там не можна паркуватися.

"Після всіх цих процедур, поліція, маючи на руках рішення Київради, буде приймати відповідні міри до водія, який суттєво зважає організації дорожнього руху", - зазначив перший заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради Іван Шпильовий.

Таким чином, відповідно до рішення, паркування заборонять на наступних вулицях:

вул. Михайлівська

Львівська пл.

вул. Січових стрільців

вул. Мельникова від вул. Глибочицька до вул. Дорогожицька

вул. О. Теліги

просп. Степана Бандери

просп. Генерала Ватутіна

Броварський просп.

вул. Гната Хоткевича

Харківське шосе

вул. Московська

вул. Генерала Алмазова

вул. Михайла Грушевського

вул. Хрещатик

вул. Басейна

бульв. Тараса Шевченка

вул. Саксаганського від вул. Паньківська до пл. Перемоги

вул. Жилянська від вул. Пестеля до вул. Іллі Еренбурга

вул. Антоновича від вул. Загородньої до бульв. Дружби Народів

вул. Велика Васильківська від бульв. Дружби Народів до вул. Івана Кудрі та від вул. Хрещатик до пл. Льва Толстого

просп. В. Лобановського

Чоколівський бульвар

вул. Вадима Гетьмана

вул. Олександра Довженка

вул. Дегтярівська від просп. Перемоги до вул. Івана Шевцова

вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського

вул. Данила Щербаківського

просп. Академіка Палладіна (основна проїзна частина)

Кільцева дорога

вул. Пушкінська від вул. Богдана Хмельницького до вул. Прорізна

вул. Верхній Вал від вул. Кожум'яцька до вул. Межигірська

вул. Нижній Вал від вул. Межигірська до вул. Кожум'яцька

просп. Академіка Палладіна з парного боку

просп. Голосіївський

просп. Академіка Палладіна (основна проїзна частина)

Вокзальна площа

вул. Леонтовича з непарного боку

вул. Герцена

вул. Овруцька від вул. Герцена до Подільського узвозу

Подільський узвіз

площа Тараса Шевченка

вул. Стеценка від просп. Академіка Палладіна до вул. Академіка Туполєва

вул. Баггоутівська від вул. Пугачова до вул. Овруцька

вул. Пугачова від вул. Мельникова до вул. Баггоутівська

вул. Кирилівська від вул. Вишгородська до Подільського узвозу

вул. Вишгородська

вул. Набережно Рибальська

вул. Набережно-Хрещатицька

Набережне шосе

Надніпрянське шосе

бульв. Дружби Народів

вул. Короленківська

вул. Народного ополчення з непарного боку від вул. Смілянська до Севастопольської площі

вул. Задніпровського

Севастопольська площа

Дарницька площа

вул. Глибочицька

вул. Межигірська

вул. Прорізна

вул. Ушинського від вул. Авіаконструктора Антонова до Чоколівського бульвару

Володимирський узвіз

вул. Шовковична

вул. Лютеранська

вул. Інститутська

Кріпосний провулок

вул. Костьольна

вул. Петра Запорожця