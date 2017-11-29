Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина в десятке стран по количеству внутренних переселенцев

Среда, 29 ноября 2017, 05:29

Украина занимает девятое место в мире по количеству внутренне перемещенных лиц.

Об этом заявил постоянный представитель программы развития ООН в Украине Нил Уокер во время дискуссии "Ключ к мирному повестки дня - в руках внутренне перемещенных лиц Украины", передают Українські новини.

"1,6 млн внутренне перемещенных лиц зарегистрированы в Украине. Украина - 9-я по количеству внутренне перемещенных лиц страна в мире", - рассказал Уокер.

Он добавил, что на данный момент в Украине нет комплексной стратегии работы с внутренне перемещенными лицами, которая реализовывалась бы государственными органами.

По состоянию на 27 ноября Министерство социальной политики поставило на учет 1 494 806 вынужденных переселенцев из зоны проведения антитеррористической операции и аннексированного Россией Крыма.

"Украинская правда" в Threads

Темы: переселенцыООНКрымДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
переселенцы
Из-за вторжения РФ четверть украинцев стали вынужденными переселенцами - разведка Британии
В Латвию с начала года въехали более 54 тысяч украинцев
Почти 20% переселенцев в Украине не планируют возвращаться домой – опрос
Последние новости
13:32
Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
13:04
Что украинские школьники должны знать о финансах – в МОН обнародовали документ
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки авиабомб и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
Все новости...
Реклама: