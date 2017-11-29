Генерал, який випив отруту в Гаазі – вижив, але у важкому стані

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Середа, 29 листопада 2017, 15:32

Засудженого за військові злочини у Боснії хорватського генерала Слободана Праляка, який начебто  випив отруту у Гаазькому трибуналі, госпіталізували у важкому стані.

Про це повідомляє хорватське видання Dnevnik.

За п’ять хвилин після того, як Праляк перехилив чарку з рідиною, на будівлю суду приземлився медичний гелікоптер. Співробітник суду розповів журналістам, що Праляк отримав на місці усю можливу медичну допомогу.

Втім, за словами місцевих журналістів, Праляка госпіталізували у важкому стані.

Як він проніс у залу суду рідину, яка нібито є отрутою, наразі не відомо. Судово-медичні експерти проводять аналіз склянки, із якої пив генерал.  

Як повідомляла "Європравда", під час розгляду апеляційної скарги в Гаазі один з шести засуджених за військові злочини у Боснії, хорватський генерал Слободан Праляк оголосив, що випив отруту під час зачитування вироку.

У 2013 році Міжнародний трибунал з військових злочинів у колишній Югославії засудив його на 20 років позбавлення волі за військові злочини, а на засіданні сьогодні підтвердив покарання.

Праляк не визнав своєї вини і випив якусь рідину, яка нібито є отрутою. Після цього суддя наказав негайно покликати медиків і закрив засідання.

Праляк був засуджений за військові злочини під час хорватсько-боснійського конфлікту 1992-94 років. Зокрема, він був одним з командувачів з’єднання, яке вчинило військові злочини проти боснійських мусульман у близько 30 муніципалітетах Боснії і Герцеговини. Крім того, він був засуджений за руйнування мосту XVI століття у місті Мостар.

Європейська правда

Теми: Гаазький трибунал світ кримінал
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