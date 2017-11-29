Генерал, выпивший яд в Гааге - выжил, но в тяжелом состоянии

Осужденного за военные преступления в Боснии хорватского генерала Слободана Праляка, который якобы выпил яд в Гаагском суде, госпитализировали в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает хорватское издание Dnevnik.

Через пять минут после того, как Праляк выпил неизвестную жидкость, на здание суда приземлился медицинский вертолет. Сотрудник суда рассказал журналистам, что Праляк получил на месте всю возможную медицинскую помощь.

Впрочем, по словам местных журналистов, Праляка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как он пронес в зал суда жидкость, которая якобы является ядом, пока не известно. Судебно-медицинские эксперты проводят анализ стакана, из которого пил генерал.

Как сообщала ЕвроПравда, при рассмотрении апелляционной жалобы в Гааге один из шести осужденных за военные преступления в Боснии, хорватский генерал Слободан Праляк объявил, что выпил яд во время зачитывания приговора.

В 2013 году Международный трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии приговорил его к 20 годам лишения свободы за военные преступления, а на заседании сегодня подтвердил наказание.

Праляк был осужден за военные преступления во время хорватско-боснийского конфликта 1992-94 годов. В частности, он был одним из командующих соединения, которое совершило военные преступления против боснийских мусульман в 30 муниципалитетах Боснии и Герцеговины. Кроме того, он был осужден за разрушение моста XVI века в городе Мостар.

Европейская правда