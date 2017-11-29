Саакашвілі каже, що Порошенко віддав наказ його арештувати

3338 переглядів
Середа, 29 листопада 2017, 15:55

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявляє, що президент Петро Порошенко віддав наказ арештувати його за спробу держперевороту.

Про це він повідомив на прес-конференції в середу.

"Сьогодні мені стало відомо, що президент Порошенко остаточно перетнув червону лінію і дав розпорядження мене заарештувати за спробу державного перевороту в Україні і за якусь вигадану справу з Одеси", - розповів Саакашвілі.

За його словами, відповідне доручення він дав Генпрокуратурі та СБУ, і тепер вони протягом 2-3 днів повинні його виконати.

Екс-президент Грузії вважає, що таким чином Порошенко хоче придушити мирний протест в Україні, адже на 3 грудня партія Саакашвілі "Рух нових сил" запланувала акцію біля Верховної Ради в Києві.

"Вони підняли неіснуючі справи часів моєї роботи в обласній адміністрації Одеси. Їх різко інтенсифікували, і вони хочуть ці справи підвести під якусь складову", - каже він.

За словами Саакашвілі, йому "на 100%" відомо, що Служба безпеки України 2 дні тому запросила зразки його голосу, щоб фальсифікувати аудіозаписи з його розмовами.

"І вони збираються в день мого арешту це опублікувати", - зазначає екс-глава Одеської ОДА.

Саакашвілі закликав своїх прихильників у разі його арешту блокувати мирними пікетами будівлі облдержадміністрацій, СБУ і ГПУ.

За словами екс-губернатора, Порошенко надсилав до нього людину, яка його попередила, що якщо Саакашвілі не зупинить свій політичний рух, то його виженуть з України до Грузії і опублікують на нього компромат.

Як відомо, юристи Саакашвілі готують клопотання в Міністерство юстиції, в якому наведуть аргументи, чому його не можна екстрадувати на батьківщину.

Євген Кізілов, УП

Теми: Саакашвілі Порошенко арешт
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Саакашвілі збирається переконати Мін'юст, що його екстрадиція неможлива 29 листопада 2017, 13:36
Гройсман не обговорюватиме в Грузії "питання Саакашвілі" – посол 27 листопада 2017, 17:29
Чому Саакашвілі був неправий, причому двічі 27 листопада 2017, 13:45
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Порошенко підписав закон про вихідний 25 грудня
Хорватський генерал, який випив отруту у Гаазі, помер
Саакашвілі каже, що Порошенко віддав наказ його арештувати
Серіал "Свати" таки заборонили
Усі новини
здоров'я

Обережно! 15 порад, як не постраждати під час ожеледиці

УП

Спасибі, що ти була

Справа Шеремета

Зі світлої сторони. "Українська правда" згадує Павла Шеремета