Саакашвили говорит, что Порошенко отдал приказ его арестовать

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Среда, 29 ноября 2017, 15:55

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявляет, что президент Петр Порошенко отдал приказ арестовать его за попытку госпереворота.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в среду.

"Сегодня мне стало известно, что президент Порошенко окончательно пересек красную линию и дал распоряжение меня арестовать за попытку государственного переворота в Украине и за какое-то выдуманное дело из Одессы", - рассказал Саакашвили.

По его словам, соответствующее поручение он дал Генпрокуратуре и СБУ, и теперь они в течение 2-3 дней должны его исполнить.

Экс-президент Грузии считает, что таким образом Порошенко хочет подавить мирный протест в Украине, ведь на 3 декабря партия Саакашвили "Рух новых сил" запланировала акцию у Верховной Рады в Киеве.

"Они подняли несуществующие дела времен моей работы в областной администрации Одессы. Их резко интенсифицировали, и они хотят это дело подвести под какую-то составляющую", - говорит он.

По словам Саакашвили, ему "на 100%" известно, что Служба безопасности Украины 2 дня назад запросила образцы его голоса, чтобы фальсифицировать аудиозаписи с его разговорами.

"И они собираются в день моего ареста это опубликовать", - отмечает экс-глава Одесской ОГА.

Саакашвили призвал своих сторонников в случае его ареста блокировать мирными пикетами здания облгосадминистраций, СБУ и ГПУ.

Дополняется…

Темы: Саакашвили Порошенко арест
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