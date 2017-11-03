Вбивство депутата: поліція оприлюднила фото з місця, де знайшли тіло

Національна поліція розповіла про обставини зникнення голови фракції БПП в Сєвєродонецькій міськраді Сергія Самарського та опублікувала фотографії з місця, де було знайдено його труп.

Про це повідомляє прес-служба НПУ.

За її даними, 2 листопада о 21:35 до Сєвєродонецького відділу поліції (Луганська область) надійшло повідомлення від дружини депутата Ірини Самарської про зникнення її чоловіка.

"Жінка повідомила, що о 18:05 вона втратила зв’язок зі своїм 53-річним чоловіком Сергієм Самарським. Вона також повідомила, що востаннє розмовляла з ним о 17.20, коли він йшов додому", - розповідають у поліції.

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