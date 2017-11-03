Вбивство депутата: поліція оприлюднила фото з місця, де знайшли тіло

2539 переглядів
П'ятниця, 3 листопада 2017, 12:22

Національна поліція розповіла про обставини зникнення голови фракції БПП в Сєвєродонецькій міськраді Сергія Самарського та опублікувала фотографії з місця, де було знайдено його труп.

Про це повідомляє прес-служба НПУ.

За її даними, 2 листопада о 21:35 до Сєвєродонецького відділу поліції (Луганська область) надійшло повідомлення від дружини депутата Ірини Самарської про зникнення її чоловіка.

"Жінка повідомила, що о 18:05 вона втратила зв’язок зі своїм 53-річним чоловіком Сергієм Самарським. Вона також повідомила, що востаннє розмовляла з ним о 17.20, коли він йшов додому", - розповідають у поліції.

 
 
 

Доповнюється…

Українська правда
Теми: вбивство Луганська область БПП поліція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Знайомі кажуть, що вбитому Самарському погрожували 3 листопада 2017, 10:55
У чиказькому Starbucks стріляли – одного вбили й двох поранили 3 листопада 2017, 10:52
Убили лідера фракції "БПП" Сєвєродонецької міськради 3 листопада 2017, 09:06
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Консули не можуть отримати доступ до чотирьох політв'язнів у Росії
МОН: До 1 грудня школи повинні оприлюднити фінансові звіти
Убили лідера фракції "БПП" Сєвєродонецької міськради
Хроніка 3 листопада. Луценко більше не дає коментарі, а ПР примушує любити Європу
Усі новини
лайфхак

Пошесть у Facebook: як виправити оце дивне \u041f\u043e\u0447\

гастро-новини

10 нових київських закладів жовтня

ЮНЕСКО

Архіви Чорнобильської катастрофи тепер у реєстрі "Пам'ять миру"