Убили лідера фракції "БПП" Сєвєродонецької міськради

Голова Луганської обласної держадміністрації Юрій Гарбуз заявляє про вбивство голови фракції "Блоку Петра Порошенка" в Сєвєродонецькій міськраді Сергія Самарського.

"Учора ввечері було вбито голову фракції "БПП "Солідарність" Сєвєродонецької міської ради, громадського діяча Сергія Самарського", – написав він у Facebook.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

"Виявлення і притягнення до відповідальності винних – обов’язок правоохоронних органів і наш борг перед світлою пам’яттю Сергія. Мої співчуття близьким і рідним!", – додав Гарбуз.

Речниця поліції Луганщини Тетяна Погукай підтвердила "Українській правді" факт убивства.

"Близько пів на першу ночі тіло Сергія Самарського знайшли у районі будинку №1 ЖК "Мрія" міста Сєверодонецька з ознаками насильницької смерті – розбита голова", – сказала Погукай.

Вона додала, що наразі судові медики проводять розтин тіла з метою встановлення остаточної причини смерті. На місці продовжує працювати слідчо-оперативна група.

"Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України", – сказала Погукай.

Вона додала, що поліція розглядає кілька версій убивства.

"Основна – убивство на підґрунті його політичної діяльності, бо він був дуже відомою людиною у місті, займав таку активну позицію і дуже підтримував інтереси громадян. Не відкидається версія розбійного нападу і інші версії, пов'язані з його бізнесовими справами, якими він займався до депутатства", – сказала Погукай.

Луганщина.ua з посиланням на джерело в правоохоронних органах пише, що тіло Самарського виявили після заяви в поліцію його дружини, яка не змогла йому додзвонитися після роботи. Депутат дзвонив дружині, виходячи з міськради о 18:00.