Суд в Іспанії постановив видати європейський ордер на арешт Пучдемона

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П'ятниця, 3 листопада 2017, 21:45

Суд в Іспанії видав міжнародний європейський ордер на арешт відстороненого Мадридом глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що окрім Пучдемона суд Іспанії видав ордер на арешт ще чотирьох його союзників, які також виїхали до Бельгії.

Відповідний ордер було видано на наступний день після ув'язнення восьми членів сепаратистського уряду регіону.

Як повідомлялося, парламент Каталонії 27 жовтня проголосував за проголошення незалежності від Іспанії.

Сенат Іспанії у свою чергу проголосував за застосування статті 155 конституції Іспанії, яка призупиняє самоуправління в Каталонії.

Того ж дня прем'єр Іспанії розпустив парламент Каталонії та оголосив нові вибори.

Після повідомлення в офіційній газеті іспанського уряду, управління в Каталонії перейшло до уряду в Мадриді.  Зокрема, віце-прем’єра іспанського уряду Сораю Саенц де Сантамарія призначили тимчасовою очільницею женералітату (уряду) Каталонії замість відстороненого Карлеса Пучдемона.

Пізніше Карлес Пучдемон поїхав до Бельгії, де він заявив, що не проситиме політичний притулок у Бельгії, однак в Іспанію не повернеться.

У той же день Генпрокуратура подала позови проти колишнього керівництва Каталонії за звинуваченням у вчиненні заколоту.

Теми: Каталонія Іспанія арешт
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