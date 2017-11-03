Поліція відкрила справу проти Барни через побиття підприємця

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П'ятниця, 3 листопада 2017, 23:14

За словами підприємця з Тернопільської області Ігоря Мизерота, його побив народний депутат від БПП Олег Барна.

Про це Мизерота повідомив в ефірі "112-Україна", передає DT.ua.

"Він приїхав, я не сварився, підійшов. Зрозумів, що це Барна, зрозумів, що з ним нема про що говорити, у нього "історія". Я обернувся, йшов, він напав на мене", - розповів Мизерота.

Він розповів, що Барна бив його по голові, внаслідок чого чоловік отримав струс мозку, закриту черепно-мозкову травму і садну.

Причина конфлікту, за словами Мизерота, це ставок, яким він володіє.

"Ця історія триває три роки, Барна з сусіднього села, йому дуже сподобався мій ставок, він використовує всі можливості, законні і незаконні, які тільки можливі, щоб забрати ставок. Тепер у нього немає аргументів, тому він скористався силою. Я розумію, що йому нічого не буде, він у центрі Києва збив трамвай і йому це пройшло", - заявив він.

Голова районного відділення поліції Анатолій Мельник підтвердив, що Мизерота написав заяву на Барну, внаслідок чого відкрили справу.

"Заяву зареєстровано. Проводиться досудове слідство. Справу відкрили за статтею "умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень". У лікарні показали довідку, де вказано, що у потерпілого закрита черепно-мозкова травма, струс мозку та гематоми", - розповів він.

Водночас сам Барна вважає, що Мизерота володіє ставком незаконно і що водойма повинна належати державі.

Теми: Тернопільська область
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