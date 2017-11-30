Сурков і Волкер цього року вже не планують зустрічатися

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Четвер, 30 листопада 2017, 14:12

Помічник президента Росії Владислав Сурков розраховує зустрітися зі спеціальним представником Держдепартаменту США по Україні Куртом Волкером на початку 2018 року.

Про це він сказав в інтерв'ю ТАСС, відповідаючи на запитання про терміни проведення чергової зустрічі.

"Швидше за все, вже в новому році. Сподіваюся, що на початку наступного року", – заявив Сурков.

Він стверджує, що вони з Волкером "чудово один одного розуміють".

А оцінювати роботу спецпредставника США по Україні помічник Володимира Путіна відмовився:

"Не моя справа давати якісь оцінки. Скажу лише, що ставлюся з великою повагою і до Курта, і до видатної нації, яку він представляє на переговорах".

Раніше Сурков і Волкер провели три зустрічі, остання з яких відбулася в Белграді 13 листопада.

Тоді представник США передав Суркову доповнення до запропонованого Росією варіанту резолюції щодо розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі. Але російська делегація визнала прийнятними лише 3 з 25 пунктів.

До Нового року може відбутися обмін полоненими між владою України і ватажками проросійських бойовиків Донбасу. Принаймні, у Мінську домовились про це.

Теми: Росія США Донбас
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