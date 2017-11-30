На заводі в Тольятті назвали "смішними" заяви про українських шпигунів

На судноремонтному заводі в Тольятті Самарської області в Росії назвали неправдивою інформацію про "працівника-шпигуна".

Про це повідомляє російське агентство "РИА Новости".

Зазначається, що на підприємстві заяви російських спецслужб про те, що там працював український шпигун, вважають смішними.

"Це навіть смішно. Ми про це чули в новинах, але відомостей про жодних шпигунів, які працювали тут, у нас немає", - повідомили агентству в приймальні підприємства.

У виданні також повідомляють, що імовірно, українець Сергій Сотников, якого звинуватили у "співробітництві з СБУ в метою шпигунства", покине Росію 30 листопада.

Там додають, що він повинен полетіти вночі з Самари до Стамбулу, а потім відправитися до Одеси.

"Українська правда" звернулася до СБУ за коментарем, але там поки не відповіли.

Раніше повідомлялося, що У Тольятті затримали українця, працівника судноремонтного заводу Сергія Сотникова, нібито завербованого Службою безпеки України для збору відомостей про підприємство.