На заводі в Тольятті назвали "смішними" заяви про українських шпигунів

5384 перегляди
Четвер, 30 листопада 2017, 15:50

На судноремонтному заводі в Тольятті Самарської області в Росії назвали неправдивою  інформацію про "працівника-шпигуна".

Про це повідомляє російське агентство "РИА Новости".

Зазначається, що на підприємстві заяви російських спецслужб про те, що там працював український шпигун, вважають смішними.

"Це навіть смішно. Ми про це чули в новинах, але відомостей про жодних шпигунів, які працювали тут, у нас немає", - повідомили агентству в приймальні підприємства.

У виданні також повідомляють, що імовірно, українець Сергій Сотников, якого звинуватили у "співробітництві з СБУ в метою шпигунства", покине Росію 30 листопада.

Там додають, що він повинен полетіти вночі з Самари до Стамбулу, а потім відправитися до Одеси.

"Українська правда" звернулася до СБУ за коментарем, але там поки не відповіли.

Раніше повідомлялося, що У Тольятті затримали українця, працівника судноремонтного заводу Сергія Сотникова, нібито завербованого Службою безпеки України для збору відомостей про підприємство.

Українська правда
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Російська церква захистила УПЦ МП від українського закону
"Межигір'я" остаточно перейшло державі – Мінекології
У Нікополі помер ще один постраждалий від вибуху в суді
Двом із постраждалих від вибуху у Нікополі роблять операцію
Усі новини
київ

Як виглядатиме та коли відкриється головна ялинка країни

Made in Ukraine

Одеський бренд взуття L.A.P.T.I. тепер і в Києві

пам'ять

Кора, шишки, листя: ізраїльтян пригощали "супом" жертв Голодомору