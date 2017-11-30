В НАБУ оприлюднили відео зірваної спецоперації в міграційній службі

Національне антикорупційне бюро заявляє про наявність доказів корупції першого заступника голови Державної міграційної служби Діни Пімахової.



Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ з роз’ясненням щодо зриву спецоперації з викриття корупції в ДМСУ.

В НАБУ зазначають, що спецоперація розпочалася в квітні 2017 року з проникнення детектива до організованого злочинного угруповання у складі чинних та колишніх посадовців Державної міграційної служби України".

"Згідно з оперативними даними, ці особи діючи у змові вимагали та отримували грошові кошти за надання іноземцям громадянства України, посвідок на тимчасове проживання на території України, а також за винагороду пришвидшували виготовлення біометричних паспортів", – наголошують у НАБУ.

За словами агентства, розгалуженість мережі учасників злочинної організації вимагала підвищеної законспірованості.

Представник НАБУ встановив безпосередній контакт із першою заступницею голови ДМСУ, яка, за оперативною інформацією, була одним з керівників злочинної організації.

Повідомляється, що 27 серпня 2017 року детектив НАБУ мав неформальну зустріч із чиновницею, під час якої детектив НАБУ (за легендою представник іноземної компанії) звернувся за порадою з приводу отримання іноземцем паспорта України.

"Посадовець ДМСУ не тільки не відхрестилася від цих розмов, а навпаки — сама запропонувала скористатися, за її словами, "єдиною законною схемою", що б дозволила реалізувати намір. А саме: "зробити" іноземцю родичів в Україні шляхом фальсифікації тестів ДНК та отримання відповідного рішення суду – у сукупності цей набір даних є підставою для надання громадянства", – зазначають у НАБУ.

Там стверджують, що чиновниця власноруч того дня передала список документів, потрібних для реалізації наміру.

Під час зустрічі 7 вересня вона ще раз підтвердила озвучену суму й уточнила, що йдеться про 30 тисяч доларів США.

Проте, коли на початку жовтня детектив Національного бюро приніс пакет документів, про які йшлося раніше, чиновниця вже, ймовірно, будучи обізнаною про особистість детектива під прикриттям та його належність до НАБУ, відмовилася їх прийняти.

Зазначається, що у відповідь на реакцію чиновниці детектив НАБУ під прикриттям в подальшому підтримував виключно неформальне спілкування з метою підтримання легенди.

В агентстві кажуть, що встановили схему розгалуженої злочинної діяльності щодо надання послуг міграційного характеру за участі інших посадовців ДМСУ, територіальних підрозділів та фізичних осіб-посередників.

Повідомляється, що 23 листопада Пімахова ініціювала зустріч за вечерею, під час якої поцікавилася, чи вдалося владнати справу іноземця, в отриманні громадянства якого вона колись обіцяла сприяння, а потім – відмовилася.

Детектив відповів їй, що не володіє інформацією щодо того іноземця, але є інший, якому потрібно отримати посвідку про тимчасове проживання на території України.

24 листопада чиновниця запропонувала принести їй документи.

Після передачі документів 27 листопада вона сама зателефонувала детективу під прикриттям і повідомила: питання вирішити легше, ніж із громадянством, однак сума буде така сама, яку обговорювали раніше, тобто 30 тисяч доларів США. У разі згоди вона запропонувала передати їй половину від цієї суми 29 листопада.

29 листопада під час передачі цієї суми детектива, який працював під прикриттям, затримали працівники СБУ та прокурори ГПУ.

"Таким чином, було зірвано спецоперацію НАБУ та САП із викриття масштабної корупційної схеми в Державній міграційній службі", – наголошують у НАБУ.

З огляду на суспільний резонанс, антикорупційники наводять фрагменти розсекречених аудіо- та відеоматеріалів, отриманих в рамках проведення негласних слідчих дій.

"Крім того, з метою спростування деяких тез брифінгу посадовця ДМСУ щодо особистого характеру зустрічей, наводимо відео однієї з таких неформальних зустрічей, під час якої чиновниця попросила детектива обміняти 50 тис. грн, які вона отримала від третьої особи, і які, з її слів, могли бути контрольованим хабарем. Пояснюючи свої дії, вона зазначила, що обмін їй потрібен для того, щоб виключити можливість ідентифікації даних купюр", – йдеться в роз'ясненні.

В НАБУ підтверджують, що документування відбувалося під наглядом прокурорів САП в межах оперативно-розшукової справи на підставі ухвали слідчого судді в рамках чинного законодавства.

Версію Генеральної прокуратури щодо спецоперації НАБУ читайте в новині "Луценко дорікнув агентам НАБУ за методи: горілка, секс, наркотики"