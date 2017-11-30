Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко про чиновницю ДМС: Вона не ангел, ознаки корупції є

Четвер, 30 листопада 2017, 12:26
Луценко про чиновницю ДМС: Вона не ангел, ознаки корупції є

Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що в діях першої заступниці голови Державної міграційної служби Діни Пімахової є ознаки корупції.

Про це він повідомив на брифінгу в четвер.

"Високопосадовець ДМС точно не є ангелом, і в її розмовах є ознаки корупції", - наголосив генпрокурор.

Він впевнений, що ця справа має юридичну перспективу, і все тепер залежить від детективів Національного антикорупційного бюро.

Водночас Луценко зауважив, що те, як агент НАБУ пропонував Пімаховій контрольні хабарі, було провокацією, і так робити протизаконно.

"Тому наша справа про провокування хабара має місце", - сказав він.

Як повідомлялося, 29 листопада Державна міграційна служба повідомила, що агента НАБУ затримали під час спроби передачі хабара першому заступнику голови ДМС Діні Пімаховій.

Крім того, в середу ввечері у Національному антикорупційному бюро пройшли обшуки.

30 листопада НАБУ заявило, що його детектив не пропонував хабар, а проводив спецоперацію, в яку втрутилися Генеральна прокуратура та Служба безпеки України.

За твердженням НАБУ, ведучи прослуховування для бюро, СБУ "завербувала" підозрювану для тиску та кримінального переслідування працівників антикорупційного бюро.

Пімахова заперечує, що вимагала хабар у 30 тисяч за легалізацію іноземців. За словами чиновниці, її родич у Запоріжжі продавав мікроавтобус – а Сергій Титенков (він же Боярський) вийшов на неї, і вони затоваришували.

Євген Кізілов, УП

Теми: міграціяНАБУГенпрокуратураЛуценкокорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
міграція
Орбан: Угорщина не буде виконувати рішення ЄС щодо мігрантів
"Вагнерівці" можуть з’явитися серед мігрантів, які шукають шлях у ЄС з Білорусі – президент Литви
З Росії на територію Естонії потрапили 11 нелегалів
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: